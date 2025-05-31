Ödemiş'te Zeybek Kültürüne Adanmış Bir Sergi Açıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 'Türk Vücudunun Kuvvetli Kolu Zeybekler' adıyla bir sergi açıldı. Sergide zeybek kültürüne ait gravürler, fotoğraflar ve efemera sergilendi. Serginin açılışına yerel otoriteler ve sanatseverler katıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde "Türk Vücudunun Kuvvetli Kolu Zeybekler" adlı gravür, fotoğraf ve efemera (gündelik yaşama ait kısa ömürlü küçük ve geçici belgeler) sergisi açıldı.
Öğretmenevindeki sergiye Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu ile sanatseverler katıldı.
Sergiyi hazırlayan koleksiyoner Atilla Özkan, AA muhabirine, yaklaşık 45 yıldır zeybek kültürüyle ilgilendiğini ve yıllar içinde orijinal giysiler, gravürler, fotoğraflar ile çeşitli objeler biriktirdiğini söyledi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Kültür Sanat