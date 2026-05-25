Haberler

Ödemiş'te kadın kursiyerler atık poşetleri tekstil ürünlerine dönüştürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, naylon torbaları dokuma tezgahlarında işleyerek paspas, çanta, kilim gibi ürünler üretiyor. Hem çevre korunuyor hem de unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatı canlandırılıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinden geleneksel dokuma teknikleriyle kullanışlı ürünler elde ediliyor.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Birgi El Sanatları Evi'nde eğitim gören kursiyerler naylon torbaları dokuma tezgahlarında işleyerek paspas, çanta, kilim, yelek, örtü, bornoz, peştamal gibi çeşitli ürünler üretiyor.

Çalışmalarla hem çevreye katkı sağlanıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatı yaşatılıyor.

Usta öğreticisi Nihal Belgar, AA muhabirine geleneksel dokuma kültürünü modern tasarımlarla bir araya getirdiklerini söyledi.

Geri dönüşüm odaklı çalışmalarla doğayı koruduklarını dile getiren kursiyer Müjgan Gezgen de "Atölyemiz doğa koruma adına çok hassas davranıyor. Kalan iplerimizi dahi değerlendirerek yeni ürünler çıkartıyoruz. Hiçbir şeyi çöpe atmadan kullanmak en önemli hedefimiz." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları korkutan Kerem'den haber var

Herkesin beklediği haber en sonunda geldi! İşte Kerem'in son durumu

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu