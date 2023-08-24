Novi Sad'da Sokak Müzisyenleri Festivali Başladı

NOVI Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Sokak Müzisyenleri Festivali müzikseverlerle buluştu.

Bölge ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünyadan 200'den fazla katılımcının yer aldığı festival, kent meydanında gerçekleşen geçit töreniyle başladı.

Novi Sad'da 26 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde yüzlerce müzisyen konser verecek.

Bu yılki festival kapsamında kentte "müzik otobüsleri" dolaşacak ve yolculuk eden vatandaşlara otobüs içerisinde de konser dinleme olanağı sağlanacak.