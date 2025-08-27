Niğde'de 'Hititlerin izinde Çorum'dan Niğde'ye Resim Sergisi' açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nce, "Hititlerin izinde Çorum'dan Niğde'ye Resim Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan ressam Kadir Şişkinoğlu, üniversitenin bu gibi etkinlikler içerisinde yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Niğde'yle Çorum arasında benzerlik olduğunu ifade eden Şişkinoğlu, şunları kaydetti:

"Hem Çorum hem de Niğde bir Hitit kenti. Ancak eş zamanlı bir tarihleme yapma şansımız yok. Hitit kültürü içerisinde geçen canlı sanat imgelerini resimlerde konu olarak ele aldık. Böylelikle Orta Anadolu'daki başkentleri ve kendinden önceki atalarının sanatsal olarak yarattıkları çeşitli kültür imgelerini, kendinden sonraki kuşak olan Niğde'deki Hitit imgeleriyle buluşturuyoruz. Bu da kültürler arası etkileşim. Böylelikle Niğde halkı kendi tarihsel geçmişinde olan Hititlerin farklı coğrafyadaki izlerini de burada görmüş olacak."

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.