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Nevşehir'de Sis Görüntüleri ve Kültürel Miras

Nevşehir'de Sis Görüntüleri ve Kültürel Miras
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Nevşehir'de kar yağışının ardından etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürerek güzel görüntüler oluşturdu. Kayaşehir, Nevşehir Kalesi ve Hacı Süleyman Köybaşı Camisi çevresindeki sisli manzara dronla görüntülendi.

Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

İlde bir süredir etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından sis kendini gösterdi.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent dronla görüntülendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 2014'te ortaya çıkarılan ve 2020'de turizme açılan tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir ile Nevşehir Kalesi ve Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi çevresinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji verilerine göre, sisli hava kentteki bazı noktalarda yarın da etkili olacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
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