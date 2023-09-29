Myanmar'da Çin Güz Ortası Festivali Kutlaması

Myanmar'ın Yangon kentinde Çin'in geleneksel Güz Ortası Festivali münasebetiyle düzenlenen kutlamaya yaklaşık 500 kişi katıldı. Müzik, dans ve şiir dinletilerinin yer aldığı kutlamada, Myanmar'da yaşayan Çinliler ve Çinli işletmelerden temsilciler de bulunuyordu.

YANGON, 29 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde Çin'in geleneksel Güz Ortası Festivali münasebetiyle Perşembe akşamı bir kutlama düzenlendi.

Müzik, dans ve şiir dinletilerinin yer aldığı kutlamaya, Myanmar'da yaşayan Çinliler ve Çinli işletmelerden temsilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.

Ay Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, Çin'in ay takvimine göre ayın en parlak ve dolunay halinde olduğuAğustos'un15. gününde, aile buluşmaları ve ay çöreği ikramıyla kutlanıyor. Festival bu yıl 29 Eylül'e denk geldi.