Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği iş birliğinde kurulan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) 1. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Recep Ergül seçildi. Federasyon, 25 bin eser sahibini temsil edecek.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği iş birliğinde kurulan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) 1. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Recep Ergül seçildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Genel Kurulda MSF'nin Başkan Yardımcısı Ferhat Göçer, Sayman Üye ise Abdülkadir Doğan oldu.

Yönetim Kurulunda ise Fuat Güner, Zeynep Talu, Selim Çaldıran, Seda Akay ve İskender Paydaş gibi isimler bulunuyor.

Kurulun ardından açıklama yapan Başkan Ergül, müzik emekçileri için hayata geçirilen bu yapılanmayla telif toplama konusunda tek elden lisanslama yapılacağını ve tek muhataplığın söz konusu olacağını belirtti.

Yeni kurulan federasyon, 25 bin eser sahibini temsil edecek.