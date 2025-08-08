Murat Kekilli, Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu

Murat Kekilli, Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu
Sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı' kapsamında sahne alarak, müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Fuarın 8'inci gününde, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Murat Kekilli, sevilen eserlerini seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Kekilli, konsere katılanlara teşekkür etti.

Fuarda yarın akşam şarkıcı Merve Özbey sahne alacak.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
