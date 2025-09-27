Haberler

Muğla'da Su Deposu Kazısında 6 Mezar Bulundu

Muğla'da Su Deposu Kazısında 6 Mezar Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki su deposu kazısında 6 mezar tespit edildi. Kazı sırasında tarihi objeler de bulundu. Belediyeye ait arazide yürütülen çalışmalar önemli arkeolojik buluntular sağladı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü su deposu kazısı sırasında 6 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan mezarlardan bazı tarihi objeler de bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi'nde yürütülen su deposu kazısı sırasında önemli bir arkeolojik buluntuya rastlandı. Belediyeye ait arazide gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 6 metre derinlikte yer alan alanda 6 mezarın varlığı tespit edildi. Kazı sırasında ulaşılan mezarların, yaklaşık 10x12 metrelik bir alana yayıldığı ve her bir mezarın ortalama 2,5 metre derinlikte olduğu belirlendi. Mezarlarda yapılan ilk incelemelerde, döneme ait arkeolojik eserler niteliği taşıyan çeşitli objeler de bulundu. Buluntuların o dönemin günlük yaşamı, inanç sistemi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunabileceği bildirildi.

Mezarların ortaya çıkmasıyla birlikte belediye ekipleri kazıyı durdurdu ve durumu ilgili kurumlara bildirdi. Muğla Müzesi uzmanları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri, alana gelerek detaylı incelemelere başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.