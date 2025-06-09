Mevlana Müzesi Kurban Bayramı’nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Mevlana Müzesi Kurban Bayramı’nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Karatay ilçesindeki Mevlana Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ziyaretçiler, Mevlana’nın türbesinde dua edip derviş hücrelerini gezdi.

KONYA'nın Karatay ilçesindeki Mevlana Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği müzede ziyaretçiler, Mevlana'nın sandukası başında dua edip, derviş hücrelerini geziyor.

Kurban Bayramı'nda Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ne binlerce turist geldi. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Müzede ziyaretçiler, Mevlana'nın sandukası başında dua edip, derviş hücrelerini tek tek geziyor.

'MUHTEŞEM BİR YER'

Eskişehir'den Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen İsmail Atak, "İlk defa geliyoruz; çok güzel ve çok kalabalık, zaten manevi huzurda var, güzel. Zaman zaman Mesnevi'yi okuyoruz" diye konuştu. Daha önce de müzeyi ziyaret ettiklerini söyleyen Ramazan Kahraman, "Ankara'dan geliyoruz. İçeriye girince insanın içi rahatlıyor. Muhteşem bir yer. Daha önce 3-4 sefer yine ziyaret ettim" dedi.

'OĞLUM SAYESİNDE GELDİM'

Oğulları sayesinde Mevlana'yı her yıl ziyaret ettiğini söyleyen Zekiye Kahraman ise "İbretlik buralar, iyi insan olmamız lazım. Allah'tan korkmak lazım. Onlar da bizim gibi yaşamışlar. Bak yanlarında bir şey götürebilmişler mi? Burada iyilik yapıp orada rahat edeceğiz. 3-4 sefer İzmir'de yaşayan oğlum sayesinde geldim" dedi. Ankara'dan Mevlana'yı ilk kez ziyaret eden Ali Sağır, "Tahmin ettiğim gibi bir yer. Tarih kokuyor. Çok merak ettiğim için gelmiştim" diye konuştu. Müzeyi sık sık ziyaret eden Merve Acıoğlu da "İlk defa gelmiyorum. Konya'nın büyüklerinden biri olduğu için bayram günü de ziyaret etmek istedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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