Mersin'de tarım ürünlerinde pestisit kalıntısının önlenmesi ve arıcılık toplantısı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım ürünlerindeki pestisit kalıntısının önlenmesi ve arıcılıkta zirai mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Kültür Merkezinde düzenlenen "Meyve ve sebzelerde pestisit kalıntısının önlenmesi ve arıcılıkta zirai mücadele tedbirleri" toplantısında ilçedeki 237 bin 492 dekar alanda tarım yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 35'inin ilçeden karşılandığını kaydeden Yıldız, domateste de 585 bin 150 tonluk üretim yapıldığını dile getirdi.

Yıldız, ilçedeki 93 bin 482 kovandan 65 bin 186'sının aktif olduğunu belirterek, "İlçemiz, kaliteli bal ve arı ürünleri konusunda önemli bir yere sahiptir." dedi.

Tarım ve arıcılıkta denetim ve eğitimler yapıldığını aktaran Yıldız, "Yaş meyve ve sebzede pestisit kalıntısının önlenmesi ve ihracata konu olan ürünlerde kalıntı problemi yaşanmaması için eğitim çalışmaları aralıksız sürüyor. Hasat öncesi pestisit denetimleri için üreticilere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. 73 mahallede 869 çiftçimize pestisit kalıntısının önlenmesi, zararlı organizmalar, bütünleşmiş mücadele, domates güvesi, ihracatta yaşanan sıkıntılar gibi konularda eğitimler verildi." ifadelerini kullandı.

Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt da tarım alanlarında ilaçlama yapılmadan önce arı kovanı olup olmadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, muhtarlar, bayi temsilcileri ve üreticiler de katıldı.

AA / Kültür Sanat