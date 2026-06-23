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Menteşe Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Otobüs' oyunu beğeni ile izlendi

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Otobüs' oyunu beğeni ile izlendi
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Menteşe Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu iki perdelik 'Otobüs' adlı tiyatro oyunu, öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla sahnelendi ve büyük beğeni kazandı.

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırlayıp sunduğu iki perdelik 'Otobüs' adlı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı.

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nil Bakır'ın yönetmenliğini yaptığı ve aynı okul öğrencilerinin büyük ustalıkla ortaya koyduğu 'Otobüs' adlı oyun Türkan Saylan konferans salonunda öğrenci öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla sahnelendi. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan oyun sonunda ilk defa yönetmenlik deneyimi yaşayan okul öğrencisi Nil Bakır, "Bir yıl boyunca arkadaşlarımın ve öğretmenlerimizin büyük desteği ile bu oyunu hazırladık çok mutluyuz" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır ise öğrencilerinin bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek gurur duyduklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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