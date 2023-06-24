Melek Mosso, Tekirdağ'da ikinci kez sahne aldı

TEKİRDAĞ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in görevinden istifa etmesinin ardından Mosso, bu kez de Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdi. Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti. Melek Mosso, bu konserin ardından ardından bu kez de Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen 43'üncü Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı. Mosso, söylediği şarkılarla izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.Konserin ardından Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, sahneye çıkarak Melek Mosso'ya çiçek verdi. Tepe'nin çiçeği vermesinin ardından, 'Sarılalım mı?' demesi üzerine Mosso, 'Sonra sıkıntı olmasın' karşılığını vermesinin ardından birbirlerine sarıldılar.