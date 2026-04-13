Mektep Melikgazi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu

Mektep Melikgazi öğrencileri, "Gençliğe Açılan Pencerenin Perde Arkası" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki programa, Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya katıldı.

Sahnelenen oyun sonrası konuşan Çiçek, tiyatro oyununda gençliğe dair birçok konunun yer aldığını belirtti.

Arısoy ise gençleri en iyi ifade edenlerin yine kendileri ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Palancıoğlu da tiyatro oyununu daha çok seyirciyle buluşturmak için birkaç kez daha sahne alacağını anlatarak, "Yaklaşık iki yıl önce gençlerimizin sosyal, kültürel alanda kendisini yetiştirmiş, liyakatli bireyler olmaları için Mektep Melikgazi'yi valimizin himayelerinde hayata geçirdik. Valimizin himayelerinde yalnızca Mektep Melikgazi değil, GÖKTİM Melikgazi de başarıdan başarıya koşuyor. Bence bu yalnızca başlangıç. Bundan sonra gençlerimizin sayısı ve onlara destek veren ailelerimizin sayısı artacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi