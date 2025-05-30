Mekke'deki Müzeler, Gazetecilere İslam'ın Tarihini Anlattı

2025 Hac Organizasyonu için Mekke'de bulunan gazeteciler, Basın Düzenleme Genel Kuruluşu rehberliğinde müzeleri gezdi.

Dünyanın en yüksek binaları arasında yer alan Mekke Kraliyet Saat Kulesi'ndeki Uluslararası Peygamber Biyografi Müzesi'ni gezen basın mensupları, Hz. Peygamber'in hayatı, ahlakı ve İslam hukuku gibi konuları dijital ekrandan izledi.

Aynı yapıda yer alan Saat Kulesi Müzesi'nde interaktif olarak uzay, zaman ve göksel keşifler arasında yolculuk yapan basın mensupları, galaksiler ve güneş sistemi gösterimlerinden sonra dünyanın en büyük saatlerinden birinin arkasındaki mekanizmayı inceleme fırsatı buldu.

Daha sonra Hira Mağarası'nın bulunduğu ve Nurdağı'nın eteğinde yer alan Hira Kültür Bölgesi'nde, Vahiy Galerisi, Kuran-ı Kerim Müzesi, Mağaraya giden yol, Kültür Kütüphanesi ve Hira Bahçesi'ni gezen gazetecilere Vahiy Galerisi'nde peygamberlerin vahyinin kısa bir hikayesinin sunumu yapıldı.

Galeride basın mensuplarına, Hz. Muhammed'in vahyinin hikayesini anlatan özel bir salonda gösterim yapılarak Kuran-ı Kerim Müzesi'nde rekorlar kitaplarına giren Kuran-ı Kerim ve Kuran-ı Kerim'in eski el yazmaları gösterildi.

Kültür Kütüphanesi'nde ise gazetecilere, Mekke ve Medine gibi kutsal şehirler, kutsal mekanlar ve Hz. Peygamber'in hayatı hakkında bilgi veren kitaplar, bilimsel kaynakların yer aldığı kütüphane gezdirildi.

Son olarak, Hz. Muhammed'e vahyin indiği Hira mağarasına gidişi ve oradaki yaşananlar, özel bir odada video gösterimiyle basın mensuplarına aktarıldı.

Malezya Bernama Haber Ajansı muhabiri Farhah Ruslan, müze ziyaretlerinin ardından AA muhabirine, müzelerin muhteşem olduğunu söyledi.

Bir gazeteci olarak buraya gelmenin ve tüm müzeleri görüp Hz. Muhammed ve Mekke'nin geçmişte nasıl bir yer olduğunu görmenin mükemmel bir deneyim olduğunu belirten Ruslan, "Maşallah sübhanallah, manzara çok güzel. Kabe'nin yerden 601 metre yüksekteki görünüşü çok güzel. Suudi Arabistan Basın Düzenleme Genel Kuruluşunun davetiyle tüm bunları deneyimlemek müthiş." dedi.

Nijerya'dan foto muhabiri Tevfik İbrahim Adeshina da teknolojinin astronomiyle buluşturulmasını incelemenin kendilerini çok iyi hissettirdiğini kaydetti.

Mekke'de müze ziyaret etmeyi beklemediğini dile getiren Adeshina "Bu müze benim gönlümü doğa sevgisine açtı. Teknolojinin insanlar ve doğayla olan müthiş buluşmasını gösterdi. Güneşi farklı perspektiflerden görüyorsun ve her şey onunla bir şekilde bağlantı kuruyor. Bunu nasıl söylesem; Allah büyüktür." diye konuştu.

Adeshina, Suudi Arabistan'da hem foto muhabiri hem de hacı olduğunu vurgulayarak bunun, kendileri için çok iyi bir deneyim olduğunu ifade etti.

Program, basın mensuplarının Basın Düzenleme Genel Kuruluşu yetkileriyle günün anısına fotoğraf çekimiyle son buldu.