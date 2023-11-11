Marmaris Belediyesi, Nebil Özgentürk'ü ağırladı

Marmaris Belediyesi, Mustafa Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle belgesel yapımcısı gazeteci Nebil Özgentürk'ü ağırladı.

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla ünlü belgesel yapımcısı, gazeteci, yönetmen Nebil Özgentürk'ün konuk olduğu bir belgesel gösterimi ve söyleşi düzenledi. Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Önderi'nin Anısına Yaşamından Hatıralar' isimli söyleşiyi, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı, Belediye Başkan Yardımcıları Suzan Zift, İhsan Öztürk ve Ali Zağlı ve çok sayıda vatandaş izledi.

100. YILI ANLATTI

İlk olarak Nebil Özgentürk'ün yönetmenliğini yaptığı 'Cumhuriyet 100 Yaşında' ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' isimli belgesellerinden kesitler gösterildi. Ardından sahneye Özgentürk çıktı. Atatürk'ü, Cumhuriyet'in 100. yılını ve Yaşar Kemal'den Can Yücel'e, Türkan Saylan'dan Aziz Sancar'a kadar Cumhuriyet'le büyüyen nesilleri anlatan Özgentürk anıları da anlattı.

Atatürk'ün sadece Türkiye değil dünya için de çok önemli ve özel bir lider olduğunu söyleyen Özgentürk, "Yüzyıllar geçse de onun yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı'nın günün anısına bir Atatürk portresi hediye ettiği Özgentürk kitaplarını da imzaladı.