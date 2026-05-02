Mardian Mall'da Elif Erdenay Rüzgarı: İmza Günü ve Söyleşi Yoğun İlgi Gördü

Mardin'deki Mardian Mall, edebiyatçı Elif Erdenay'ı ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide yazar, yeni kitaplarını ve yazarlık sürecini anlattı. Ardından düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluşan Erdenay, etkinliğe renk kattı. Alışveriş merkezi yönetimi, kültür-sanat etkinliklerinin süreceğini belirtti.

Mardin'de bulunan Mardian Mall, edebiyat ve kültür alanında dikkat çeken isimlerden Elif Erdenay'ı ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen imza günü ve söyleşi etkinliği, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında Erdenay, yeni yayımlanan kitapları üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Yazarlık sürecini, eserlerinin ortaya çıkış hikayelerini ve güncel çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Erdenay, büyük ilgi gördü. Söyleşinin ardından düzenlenen imza gününde ise ziyaretçiler, yazarla birebir görüşme imkanı buldu, kitaplarını imzalattı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Mardian Mall Kıdemli Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretçileri yalnızca alışverişle değil kültür ve sanatla da buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Elif Erdenay'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ecevit, benzer etkinliklerle bölgeye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mardian Mall, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlamayı sürdürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

