Tunceli'de "Mameki Fest Gençlik" heyecanı başladı

Tunceli'de konser, su sporları, tekne gezisi, çocuk oyunları, yüz boyama ve yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı "Mameki Fest Gençlik" başladı.

Valilik koordinesinde Mameki Parkı'nda organize edilen festival kapsamında bazı kurumlar tarafından stantlar kuruldu.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, beraberindeki kurum müdürleriyle alanı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Aygöl, AA muhabirine, Tunceli'nin turizm potansiyeli ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Tunceli'ye yakışan çalışmalar yaptıklarını belirten Aygöl, "Geçen sene bir marka haline getirmeye çalıştığımız Mameki Fest'in bu sene ikinci bölümüne başladık. Ancak festivali bu sene yazın değil, iki bölüme ayırdık ve Mameki Fest Gençlik dedik." şeklinde konuştu.

Aygöl, üniversite öğrencilerinin festivalle ilgili talepte bulunduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Spordan kültüre, eğitimden su sporlarına kadar bütün alanlarda gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel etkinlikler yapılıyor. Festival, 3 gün boyunca devam edecek. Şehrimiz kültürel, sportif ve müzik etkinliklerine doyacak. Çok ağır bir kış yaşadık ve vatandaşlarımız da güneşi gördüğü an alana gelmeye başladı. Bu akşam çok güzel bir sıra gecesiyle vatandaşlarımızı sanatçılarımızla buluşturacağız."