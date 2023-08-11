Mamak Belediyesi Altınevler Uyanık Kütüphane'de Sinema Günleri Düzenliyor

Mamak Belediyesi tarafından açılan Altınevler Uyanık Kütüphane'de çocuklar, sinema filmi izlemenin keyfini çıkardı.

Mamak Belediyesi, açtığı kütüphaneleri çok yönlü olarak tasarlıyor. Sinema, etkinlik salonları, atölyeleri ile kütüphaneler klasik kütüphane anlayışını geride bıraktı. Altınevler Uyanık Kütüphane'de Sinema Günleri çerçevesinde minikler animasyon film izledi. Akranları ile buluşan minikler hem sinema keyfi yaşadı hem de Mamak Belediyesi'nin mısır ikramının tadına baktı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sinema günü etkinliklerimiz çok seviliyor ve yakından takip ediliyor. Uyanık kütüphanelerimizde olsun, aile merkezlerimizde olsun sinema günleri düzenliyoruz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ücretsiz sinema keyfi imkanı sunuyoruz. Üstelik mısırlar da bizden. Onlara filmin keyfini çıkarmak kalıyor" dedi. - ANKARA