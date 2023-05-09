Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu Ödül Kazandı

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı '8. İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nde Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu 'Çok Sesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü'nü kazandı. Ayrıca İdil Biret'e 'Çok Sesli Müziğe Adanmış Yaşamlar Ödülü' verildi.

Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 'Çok Sesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü'nü kazandı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı '8. İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali', Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (SANSEV) organize ettiği, 4 ve 7 Mayıs günlerinde düzenlenen festivale yurt içinden ve yurt dışından 90 koro ve 4 bine yakın korist katıldı.

Şef Emine Çolak yönetiminde festivalde sahne alan Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 'Çok Sesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü; Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu ise 'Müzikalitede Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST İDİL BİRET'E ÖDÜL VERİLDİ

Törende dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret'e 'Çok Sesli Müziğe Adanmış Yaşamlar Ödülü' verildi. Ödül, festivali yöneten sanatçı Müjgan Özçay tarafından İdil Biret'in eşi Şefik Büyüksel'e takdim edildi.

Her yıl bir onur bestecisinin tanıtıldığı, eserlerinin seslendirildiği ve adına ödül verildiği festivalin bu yılki onur bestecisi Cemal Reşit Rey oldu.

Çok sesli müziğin eğitim öğretim kurumlarında yaygınlaştırılmasını hedefleyen festivale katılan korolar, gösterdikleri performans ile jüri tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Mustafa Apaydın, Prof. Dr. Suna Çevik, Prof. Dr. Seval Köse, Ahmet Öncül, Burak Onur Erdem, Masis Aram Gözbek, Turgay Erdener, İlteriş Sun'un da aralarında bulunduğu 35 kişilik festival değerlendirme jürisi tarafından korolara ödülleri takdim edildi.