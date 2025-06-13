Malatya'da 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' Ödül Töreni Düzenlendi

Malatya'da 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' Ödül Töreni Düzenlendi
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Malatya'da düzenlenen yıl sonu ödül töreninde 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, dilin önemine vurgu yaparak öğretmenler ve ailelere sorumluluk çağrısı yaptı.

Malatya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında,Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, törende yaptığı konuşmada, dilin milleti millet yapan en önemli unsur olduğunu söyledi.

Bakır, küreselleşme ve teknolojinin dil üzerinde olumsuz etkileri olduğunu anlatarak "Öğretmenlerimiz bu projede büyük emek sarf ediyor. Veliler, çocuklarına Türkçenin önemini hatırlatmalı. Topyekün sorumluluk almalıyız." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tertiplenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda öğrencilerin hazırladığı maniler, atasözleri, deyimler ve geleneksel giysiler sergilendi, tiyatro gösterisi sahnelendi.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem - Kültür Sanat
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