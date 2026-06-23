İspanya, 14-16 Temmuz'da Uluslararası Filistin Kültürü Forumu'nu organize edecek

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına karşı tepkilerini sürdüren İspanya hükümeti, 14-16 Temmuz tarihlerinde Madrid'de Uluslararası Filistin Kültürü Forumu yapılacağını duyurdu.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Meclis'te basına yaptığı açıklamada, "Filistin'in kültürel mirasının korunması ve sektörün yeniden inşasını desteklemek üzere uluslararası bir ittifak oluşturmak" için Madrid'in 14, 15 ve 16 Temmuz'da Uluslararası Filistin Kültürü Forumu'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Urtasun, "bir halkın kimliğini silme girişiminin veya herhangi bir kitlesel yıkım sürecinin ilk kurbanının kültür olduğunu" düşündüklerinden dolayı, Filistin kültürü ile ilgili bu forumu düzenleme kararı aldıklarını kaydetti.

Foruma, Filistin'e destek veren ülkelerin kültür bakanlıklarından heyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağını belirten İspanyol Bakan, Filistin kültür sektörünün toparlanması için önceliklerin, finansman mekanizmalarının ve somut eylemlerin belirlenmesi olacağını ifade etti.

Madrid'in dünyaca ünlü kültür merkezleri Prado Müzesi, Reina Sofia Ulusal Sanat Merkezi ve Thyssen-Bornemisza Ulusal Müzesi'nin de forum kapsamında Filistin kültürünü tanıtan etkinlikler yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Litvanya'nın Vilnius kentinde 2024 yılında Ukrayna kültürünü desteklemek için düzenlenen uluslararası forumun bir benzerinin temmuz ayı ortasında, bu kez Filistin'e destek için Madrid'de yapılması amaçlanıyor.