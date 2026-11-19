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Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden "Lüküs Hayat", ilk kez sahnelenmesinin 94. yılında yeni prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Amadeus, Don Kişot, Küheylan ve Timsah Ateşi gibi yapımların yapımcılığını üstlenen Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment, 2027-2028 tiyatro sezonunda eseri yeni bir yorumla sahneye taşıyacak.

Telif hakları Median Müzik Edisyon'a ait olan müzikal, ilk kez 1933'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla seyirciyle buluştu. Ekrem Reşit Rey'in kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey'in müziklerini bestelediği eser, Hazım Körmükçü, Bedia Muvahhit, Muammer Karaca, Vasfi Rıza Zobu, Semiha Berksoy ve Şevkiye May gibi dönemin önemli tiyatro sanatçılarını bir araya getirdi.

Yıllar içinde farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla sahnelenen "Lüküs Hayat", 1985'te Haldun Dormen yönetiminde yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Uzun yıllar kapalı gişe oynayan yapımda Rıza karakterini yaklaşık 28 yıl boyunca Zihni Göktay canlandırdı.

Toplumsal değişim, mizah ve müzikle anlatıyor

Batılılaşma hevesini, sınıf atlama arzusunu ve gösterişli yaşama duyulan merakı mizahi bir dille ele alan "Lüküs Hayat", küçük dolandırıcılıkların peşindeki Rıza ve Fıstık'ın kendilerini İstanbul'un sosyetik çevrelerinde bulmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Yanlış anlamalar, kimlik karmaşaları ve renkli karakterler üzerinden dönemin toplumsal değerlerini hicveden müzikal, değişen yaşam biçimleri karşısında insan davranışlarının sürekliliğine dikkati çekiyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment, ortak yapımla Türk tiyatrosunun kültürel mirasının yeni kuşaklara aktarılmasını ve eserin bugünün seyircisiyle yeniden buluşmasını hedefliyor.

İki yapımcı, tiyatro alanındaki birikimlerini ve büyük ölçekli prodüksiyon deneyimlerini bir araya getirecekleri yeni yorumla, 94 yıllık eserin sahne yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA