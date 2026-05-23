Vali Işın, Türk Mutfağı Haftası'nda Kütahya'nın Gastronomi Mirasına Vurgu Yaptı

Kütahya Valisi Musa Işın, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programa katılarak Kütahya'nın zengin gastronomi kültürünün tanıtımına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Kütahya'da çeşitli programlarla gerçekleştirildi.

Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Okulu'nda düzenlenen programa il protokolü, kurum amirleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Vali Musa Işın, gastronomi turizminin şehirlerin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasının mutfak kültürüyle birleştiğinde büyük bir turizm potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Kütahya'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Işın, bugünkü gastronomi kültürünün Selçuklu, Osmanlı ve Germiyanoğlu mirasının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

"Kendi mutfağımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız" diyen Vali Işın, gastronominin turizmin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Program kapsamında lansmanı yapılan "Kuruluştan Kurtuluşa Kütahya Mutfağı" adlı eser hakkında da bilgi verildi. Çalışmanın, Kütahya'nın geleneksel lezzetlerini ve gastronomi mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçladığı belirtildi.

Eserde yer alan yemek tariflerinin karekod uygulamasıyla dijital ortamda erişilebilir hale getirildiği ifade edilirken, her tarifte Anadolu'nun kültürel mirasının ve geleneksel sofralarının izlerinin bulunduğu aktarıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel lezzetler de tanıtıldı. Vali Musa Işın, öğrencilerle sohbet ederek hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gastronomi alanında yetişen gençlerin Kütahya mutfağının tanıtımında önemli rol üstleneceğini belirten Işın, programa katkı sunan akademisyenleri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı