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Kuşadası ve Didim'de Sıcak Havada Deniz Keyfi

Kuşadası ve Didim'de Sıcak Havada Deniz Keyfi
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, hava sıcaklığının 25 dereceyi aşması ile birlikte yerli ve yabancı turistler denizde yüzerek ve sahilde yürüyüş yaparak yazın tadını çıkardı. Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koyları da doğayla iç içe serinlemek isteyenlerin tercih ettiği alanlardan biri oldu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzerek vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı Kuşadası'nda, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen turistler ile bazı vatandaşlar, mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillere gitti.

Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

Öte yandan doğayla iç içe keyif yapmak isteyenler ise Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koylarında yüzmeyi tercih etti.

Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı da sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Kültür Sanat
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