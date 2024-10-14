Kuşadası Sokak Festivali coşkusu uluslararası arenaya taşındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla Kuşadası Sokak Festivali'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. 'Hayat Sokak'ta sloganıyla 3 gün devam eden festival; müzik, sanat, eğlence ve gastronomi alanında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 3. Kuşadası Sokak Festivali bu yıl Dünya Şefler Birliği tarafından da akredite edildi.

3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Tarihi Kervansaray'da düzenlenen basın toplantısının ardından Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında gerçekleşen bir kortej yürüyüşü ile başladı. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü karnavalları aratmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Bülent Tezcan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de kortej yürüyüşüne katılarak Kuşadası Sokak Festivali coşkusuna ortak oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in KUSAV Başkanı Levent Köylü ve festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ile birlikte yer aldığı kortej yürüyüşü sırasında sahnelenen dans ve akrobasi gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yerli ve yabancı turistler de yürüyüşe ilgi gösterdi.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nin ilk günü, karnaval havasında geçen kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen Necati ve Saykolar konseri ile tamamlandı. Rock grubu Necati ve Saykolar, kendilerine has tarzları ve sahne performanslarıyla şarkılarını Kuşadası Sokak Festivali katılımcıları için seslendirdi.

FESTİVALİN BAŞARISI ULUSLARARASI ARENADA ONAYLANDI

Kuşadası Sokak Festivali'nin başarısı, dünyanın gıda konusundaki en eski ve en büyük otoritesi olan The World Association of Chefs' Societies (WACS) tarafından onaylandı. Kuşadası Sokak Festivali, 'Worldchefs 'olarak bilinen dünyanın ilk uluslararası şef birliği topluluğu tarafından verilen akreditasyon belgesi ile resmi olarak da uluslararası bir niteliğe ve tanınırlığa kavuşmuş oldu.

7 ülkeden 7 ünlü şefin katılımı ile uluslararası nitelik ve katılımla düzenlenen 3. Kuşadası Sokak Festivalinin açılış toplantısında WACS Temsilcisi tarafından takdim edilen akreditasyon belgesini alan Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, ilçe adına duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kültür ve sanat organizasyonlarının turizm kentleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Günel, "2022 yılında, pandemi kasvetinin yavaş yavaş dağılmaya başladığı günlerde güzel bir hayalden yola çıkarak ilk kez kentimizle buluşturduğumuz Kuşadası Sokak Festivali'nin kısa sürede elde ettiği uluslararası başarı bizler için büyük bir motivasyon oldu. Doğru işler her zaman karşılığını bulur ve hak ettiği değere kavuşur. Kuşadası Sokak Festivali'nin kısa süre içerisinde tıpkı Altın Güvercin Beste Yarışması gibi kentimizle özdeşleşmiş bir organizasyon haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin düzenlenmesine ve bu başarıyı elde etmesine katkı sunan, emek veren herkese tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'ATÖLYE VE TADIMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ikinci gününde birbirinden renkli ve lezzetli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kent merkezinde yer alan Kervansaray'ın tarihi atmosferinde İspanya, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya'dan katılan ünlü şefler eşliğinde gerçekleşen atölye ve tadımlar gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları ve sokak sahneleri katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

AKDENİZ MUTFAĞININ YEREL LEZZETLERİ BEĞENİLDİ

Bu yıl 'Akdeniz Mutfağı' temasıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları ilgi gördü. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den katılan ünlü şefler tarafından hazırlanan yerel lezzetleri tatmak isteyen katılımcılar yemek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya'nın ançuezli tapas, Fransa'nın soğan çorbası, Hırvatistan'ın balık yahnisi, Tunus'un sebzeli kuskusu, Yunanistan'ın musakkası, İtalya'nın tiramisusu ve Türkiye'nin hünkar beğendisi çok beğenildi. Lezzet turlarından elde edilen gelirin, 29 Haziran'da Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören orman alanının ağaçlandırılması çalışmalarına aktarılacağı bildirildi.

EĞLENCE, MÜZİK VE SANAT SOKAĞA TAŞTI

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, gastronomi etkinliklerinin dışında eğlence, sanat ve müzik başlıklarında da renkli etkinliklere sahne oldu. Kentin merkezi noktalarında kurulan sokak sahnelerinde Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden festivale katılan sokak müzisyenleri, dansçılar akrobatlar ve pandomim sanatçıları tarafından sergilenen renkli ve eğlenceli performanslar katılımcılar tarafından ilgi ve merakla izlendi. Kasım Yaman Arkeo Park'ta kurulan çocuk oyun alanı ve yüz boyama noktası da ilgiyle karşılandı. Moğol Sirki ve Gana Akrobasi Sirki, Kolombiya Dans Grubu ile Cali Latino Salsa Dans Grubu'nun gösterisi festivalin gözdesi oldu. Festivalin ikinci günü Musa Göçmen ve Senforock konseri ile tamamlandı.

SALYANGOZ DÜELLOSUNDA KAZANAN DOSTLUK OLDU

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ilginç bir düelloya da sahne oldu. Festival kapsamında Türk usulü pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangoz ile Fransız usulü salyangozun karşı karşıya geldiği bir Salyangoz Düellosu gerçekleşti. Türk ve Fransız şefler tarafından hazırlanan salyangoz yemeklerinin tadına bakan festival katılımcıları seçim yapmakta zorlanınca kazanan dostluk oldu.

Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen düello, şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında gerçekleşti. Soğan, sarımsak, biber ve domates kullanılarak tencerede zeytinyağı ile yahni şeklinde pişirilen Türk usulü 'galyangoz' ile bol sarımsak ve maydanozlu sosla tereyağlı olarak fırında pişirilen Fransız usulü 'escargot'un yarıştığı düellonun sonucunu Kervansaray'ı dolduran katılımcılar belirledi. Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres tarafından hazırlanarak bizzat servis edilen Türk ve Fransız usülü salyangozların tadına bakan festival katılımcıları karar vermekte zorlandı. Galyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti.

5 BİN KİŞİLİK KEŞKEK REKORU DENEMESİ

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, dev kazanda pişirilen 5 bin kişilik 3 ton keşkek ile bir rekor denemesine imza attı. Bir gece önceden 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak keşke hazırlandı. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) liderliğinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 aşçı tarafından hazırlanan keşkek İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda festivale katılanlara dağıtıldı. Keşkeğin dövülmesi esnasında davul, zurna eşliğinde sunulan zeybek gösterisi festivale coşku kattı. Keşkeğin tadına bakmak isteyen festival katılımcıları dağıtım noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, keşkek bereketinin kent sakinleri ile paylaşılmasıyla final yaptı.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte keşkek ikramına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası katılımla gerçekleşen 3. Kuşadası Sokak Festivali kapsamında muhteşem bir 3 gün geçirdiklerini söyledi. Kuşadası Sokak Festival'nin 3 yıl gibi kısa bir süre içinde 'Worldchefs' olarak bilinen Dünya Şefler Birliği tarafından akredite edilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Günel, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizi büyük bir coşku ve başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.