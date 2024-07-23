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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümü nedeniyle Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nde yer alan kente ait özel tarihi görüntüleri paylaştı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy: " Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü arşivimizden şehrimize özel tarihi görüntülerle kutluyoruz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümü nedeniyle Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nde yer alan kente ait özel tarihi görüntüleri paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıldönümünü Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nde yer alan kente ait özel tarihi görüntüler ile kutladı. Ersoy paylaşımında, "Eşsiz mirasıyla bu toprakların göz bebeği olan Hatay bundan 85 yıl evvel milletimizin birlik ve beraberliğine verdiği önemi tüm dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu yolda emeği geçen herkesi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hatay'ımızın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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