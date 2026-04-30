KUDAKAF 2026 Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde ve bölge üniversitelerinin paydaşlığında, gençlere yeni iş ve gelecek fırsatları sunmak amacıyla düzenlenen KUDAKAF 2026 Kariyer Fuarı'nı ziyaret etti.

29-30 Nisan 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı; öğrencilere kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelme, kariyer fırsatlarını yakından tanıma, staj ve iş imkanlarına erişim sağlama ve alanında uzman isimlerle etkileşim kurma fırsatı sundu.

Son gününde fuar alanındaki stantları gezen Vali Baruş, öğrencilerle sohbet ederek kariyer planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin hedeflerine ulaşmalarında bu tür organizasyonların önemli katkılar sağladığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı