Küçükçekmece Belediyesi'nin Masalİstanbul'u Hatay'da çocuklarla buluştu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen uluslararası masal festivali 'Masalİstanbul', 'Güneşe Uzanan Masallar' temasıyla önce Küçükçekmece'de, sonra da Hatay'da çocuklarla buluştu. 4. Masalİstanbul kapsamında beş gün boyunca masal anlatıcıları, masal bisikleti ve masal kamyonu, Küçükçekmece'nin 9 farklı noktasında masalseverlerle buluşurken 12-13 Haziran arasında ise Hataylı çocuklar masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen uluslararası masal festivali 'Masalİstanbul', "Güneşe Uzanan Masallar" temasıyla önce Küçükçekmece'de, sonra da Hatay'da çocuklarla buluştu.

4. Masalİstanbul kapsamında beş gün boyunca masal anlatıcıları, masal bisikleti ve masal kamyonu, Küçükçekmece'nin 9 farklı noktasında masalseverlerle buluşurken 12-13 Haziran arasında ise Hataylı çocuklar masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptı. Küçükçekmece Belediyesi, masal kamyonu ile Hatay'da depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi'nin hikaye anlatıcıları, Hatay'ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir mahallelerinde çocuklara masal anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Küçükçekmece Belediyesi olarak deprem bölgesine her türlü yardımı yaptıklarını vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi:

"Depremin yaşandığı ilk günden itibaren belediye olarak Hatay'daydık. İlk olarak arama-kurtarma ekiplerimiz Hatay'a ulaştı ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza nefes oldu. Daha sonra 'Dayanışma yaşatır' diyerek Küçükçekmeceli komşularımızın desteği ile Hatay'a hem giysi hem de yiyecek desteğinde bulunduk. Aylardır burada bir aşevimiz var ve günde iki kere sıcak yemek desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Masal İstanbul'u Hatay'a taşıma kararı aldık. İyi ki bu kararı almışız. Buradaki çocukların yüzlerinde tebessümü görmek, onların mutlu olduğunu görmek, eğlendiklerini görmek beni çok mutlu etti."