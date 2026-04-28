Köyceğizli gençler, sinemada '571: Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed' filmini izledi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde geçtiğimiz günlerde vizyona giren "571: Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmi sinema salonunda öğrencilerin salonu doldurmasıyla izlendi.

Filmi Köyceğiz Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarındaki öğrenciler, İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler, veliler ve din görevlileri birlikte izledi. Beğeni alan Hz. Peygamberimiz'in (s.a.v.) hayatının işlendiği animasyon filmi için izleyiciler emeği geçenlere ve koordine eden Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne de teşekkür etti. - MUĞLA

