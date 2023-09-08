Koray Avcı, Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde sahne aldı

Koray Avcı, Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir konser verdi. İki saat süren konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Avcı, performansıyla büyük beğeni topladı.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Koray Avcı sahne aldı.

İki saat süren konserine "Masum Değiliz" parçası ile başlayan Koray Avcı, performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik şölenine 'Adaletin Bu mu Dünya', 'Hoşgeldin', 'Aşk Sana Benzer' şarkılarıyla devam eden başarılı sanatçı, sahnede anlattığı hikayeleri ve samimi tavrıyla gönülleri fethetti. - ANTALYA