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Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı

Kültür Sanat Haberleri

Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin Türk bayrağı göründü 2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi'nde üst taraftaki iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk Bayrağı'nın asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı.

Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı

Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin Türk bayrağı göründü

İSTANBUL - 2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi'nde üst taraftaki iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk Bayrağı'nın asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk Bayrağı'nın asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

Müze Kart ile ziyaret edilebilecek

Müze Kart'ın da geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, "Anıt Eser" olarak mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kız Kulesi Müze Kart Kültür Sanat Haberler

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