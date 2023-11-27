Kitap Dergisi'nin Yılın En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kitap Dergisi'nin edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek için 30 yıldır verdiği 'Yılın En İyileri' ödülleri Taksim'de sahiplerine verildi. Ödül töreninde birçok kategoriye ödül verildi ve ünlü yazar Necati Tosuner'e 'Ömür Boyu Emek Ödülü' takdim edildi.

Kitap Dergisi'nin edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek için 30 yıldır verdiği "Yılın En İyileri" ödülleri Taksim'de sahiplerine verildi.

Ödül töreninin sunuculuğunu yapan Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, Cumhuriyetin 100. yılında bu etkinliği düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, "Yayıncılık dünyamızda bu şuurla çok sayıda eser ortaya konuldu. İçinde Cumhuriyet ve millet sevgisi olan herkese minnetlerimi sunuyorum." dedi.

Şüyün, 31 Ekim'de hayatını kaybeden Ekonomi Gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat'ı rahmetle anarak, "Kendisi bir kitap dostuydu. Kitaplarıyla bir nesli büyüttü. O koca çınar, geride bıraktıklarıyla gelecek nesilleri aydınlatacak." diye konuştu.

Depremzedelere yemek pişiren şeflere özel ödül

Ardından "Yılın En İyileri" ödülleri açıklanırken bu yıla özel verilen "Gastronomi Emek ve Dayanışma Özel Ödülü"nü, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası afet bölgelerinde yemek pişiren şefler adına Burak Tunuslu ve Yaren Bahçıvan aldı.

"Gastronomi Kültürü Emek Ödülü", Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'ya verildi.

"Yılın Gastronomi Kitabı" ödülü Meyhane İhtisas Kitabı'na verilirken, "Yılın Telif Polisiye İlk Roman Kitabı" ödülüne ise "Esir Şehrin Gölgesinde" kitabının yazarı Burak Akgüç değer görüldü.

"Yılın Telif Polisiye Kitabı" ödülü "Kavgaz / Çantacı"nın yazarları Algan Sezgintüredi ve Mesut Demirbilek'e, "İş Dünyasında Görsel Hafıza Ödülü" de "Alet İşler-Dünyamızı Biçimlendiren Nesneler" kitabının editörü Alper Kanca'ya verildi.

Bülent Eczacıbaşı, "Aklımızda Bulunsun" kitabıyla "Genç Kuşaklara Pusula Kitap Ödülü", Ömer Aras "Deneyimler: İnsan Paylaştıkça Çoğalır" kitabıyla "Entektüel Birikime Katkı Ödülü"nü aldı.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ise "Yılın Kurumsal Yayınevi" ödülüne layık bulundu.

"Yılın Yayınevi" ödülünü Jaguar yayınları alırken, "Yılın Telif Kitabı" ödülü, "Kıyamet Emeklisi"nin yazarı Şule Gürbüz'e takdim edildi.

"Ömür Boyu Emek Ödülü" Necati Tosuner'e

Kitap Dergisi'nin "Ömür Boyu Emek Ödülü" ise ünlü romancı ve öykü yazarı Necati Tosuner'e verildi.

Ödül alırken konuşmasında Tosuner, yazarlık serüveniyle çevresindekileri şaşırttığını söyleyerek, "Gençliğimde benim için 40 yaşını göremez derlerdi. Şimdi seneye bu 40'ı ikiye katlayacağım." ifadesini kullandı.

Tosuner, Kitap Dergisi tarafından onurlandırılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi ve "Hayatta böyle sevinçler olmasa yazarlık denilen şey 10 para etmez." şeklinde konuştu.