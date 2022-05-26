Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler

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Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde, piyanist Kerem Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

Kerem Görsev Trio, konserde filarmoni orkestrası aranjmanlarıyla, akustik caz müziğinin farklı formatlarını seslendirdi.

Kentte 11 Haziran'a kadar devam edecek festivalde 3'ü ücretsiz 12 konser verilecek.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Kerem Görsev, Mersin, Kültür Sanat, Haberler

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