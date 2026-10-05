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Kemaliye Kaymakamı tarihi Dostluk Yolu'nu turizme kazandırmak için inceleme yaptı

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Kemaliye Kaymakamı tarihi Dostluk Yolu'nu turizme kazandırmak için inceleme yaptı
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Erzincan Kemaliye'de, Apçağa ve Sırakonak köylerini bağlayan tarihi Dostluk Yolu'nun turizme kazandırılması için inceleme yapıldı. Kaymakam Emirhan Arıkan ve heyet güzergahta yürüyerek yolun durumunu değerlendirdi, ardından Sırakonak köyünü ziyaret etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Apçağa ve Sırakonak köylerini birbirine bağlayan tarihi Dostluk Yolu'nun turizme kazandırılması amacıyla inceleme gerçekleştirildi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Türkan Bayrak, öğrenciler ve beraberindeki heyetle tarihi Dostluk Yolu'nda yürüyüş yaptı.

Yol güzergahında gerçekleştirilen incelemelerde, tarihi yolun mevcut durumu, kullanım koşulları ve güzergaha ilişkin hususlar değerlendirildi.

Dostluk Yolu'ndaki incelemelerin ardından Sırakonak köyü ziyaret edildi. Köy Muhtarı Cengiz Soğukpınar'dan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

İncelemeler kapsamında tarihi güzergahın turizme kazandırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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