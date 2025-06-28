Kelaynakların Doğaya Salınması: 45 Kuş Göç İçin Bırakıldı

Kelaynakların Doğaya Salınması: 45 Kuş Göç İçin Bırakıldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kelaynaklardan 45'i, göç etmeleri için doğaya salındı. Kelaynakların göç yolunun izlenmesi amacıyla 'Umut' ve 'Sıla' isimli kuşlara GPS takıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 45'i göç etmeleri için doğaya salındı.

Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 45 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı. Göç yoluna bırakılan kuşlardan "Umut" ve "Sıla" isimleri verilen ikisine GPS takıldı. Kuşların göç yolunun bu şekilde takip edilmesi planlanıyor.

Düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Faruk Pınarbaşı, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu katıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
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