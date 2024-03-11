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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Kursiyerlerinden Esma'ül-Hüsna Sergisi

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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerleri tarafından Maraş işi ile ramazan ayına özel olarak hazırlanan Esma'ül-Hüsna Sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in 141 alanda kurs verdiğini belirtti ve kursların hem hobi hem de sertifika ile istihdam imkanı sağladığını vurguladı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerlerince Maraş işi ile ramazan ayına özel olarak hazırlanan Esma'ül-Hüsna Sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesindeki serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'te 141 alanda kurs verildiğini söyledi.

Hem hobi hem de sertifika ile istihdam imkanı sağlayan kurslar düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, "İspanyolca dahil, yavrularımız için 12 alanda dil kursu verildiğini biliyorum. Kurslar, insanların eğitimli ve donanımlı olması, sertifika ile iş bulma açısından önem arz ediyor. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Kariyer Merkezi ile de gerekli destekleri sağlıyoruz." diye konuştu.

KAYMEK eğitmeni Funda Uğur tarafından hazırlan sergide 100 eser yer alıyor.

Eserler, tarihi Selçuklulara kadar dayanan ve saray işlemesi olarak bilinen, kendine özgü yapım aşaması olan Maraş işi ile kumaşa çizilmeden, oyarak desen geçirme tekniği kullanılarak yapıldı.

Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, kursiyerler ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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