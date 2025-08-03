Kayseri'de 21. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Düzenlendi

Kayseri'de "21. Uluslararası 31. Ulusal Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri" düzenlendi.

Dadaloğlu Derneğince Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanında düzenlenen şenlikte, konserler verildi, halk oyunları oynandı, vatandaşlara "Avşar Pilavı" ikramında bulunuldu.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen, yaptığı konuşmada, 32 yıllık bir dernek olduklarını söyledi.

Kurumsal bir kimlikle yola devam ettiklerini ifade eden Bitigen, şenliğin 31'incisini gerçekleştirmenin ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çok sayıda davetlinin katıldığı şenlik, gün içinde düzenlenecek farklı etkinliklerle tamamlanacak.