Kayseri'de 21. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Düzenlendi

Kayseri'de 21. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri Düzenlendi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası 31. Ulusal Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında konserler, halk oyunları ve ikramlar yapıldı. Dernek Başkanı Galip Bitigen, etkinliğin uluslararası düzeyde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kayseri'de "21. Uluslararası 31. Ulusal Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri" düzenlendi.

Dadaloğlu Derneğince Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanında düzenlenen şenlikte, konserler verildi, halk oyunları oynandı, vatandaşlara "Avşar Pilavı" ikramında bulunuldu.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen, yaptığı konuşmada, 32 yıllık bir dernek olduklarını söyledi.

Kurumsal bir kimlikle yola devam ettiklerini ifade eden Bitigen, şenliğin 31'incisini gerçekleştirmenin ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çok sayıda davetlinin katıldığı şenlik, gün içinde düzenlenecek farklı etkinliklerle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
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