Kastamonu'da "Bir şehir, bin hikaye" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

Kastamonu'da ARKÜMİT tarafından yürütülen 'Bir Şehir, Bin Hikaye' projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, ilçe programlarının ardından kent merkezinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 24 Mayıs 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Kastamonu'da Arkeoloji ve Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu (ARKÜMİT) tarafından yürütülen "Bir Şehir, Bin Hikaye" projesi çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisi, ilçe programlarının ardından kent merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ÜNİDES 6. Dönem Projesi kapsamında hayata geçirilen projenin danışmanlığını İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu üstlenirken, koordinatörlüğünü ise Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nuran Bozok yapıyor.

Kastamonu'nun arkeolojik ve kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan proje kapsamındaki fotoğraf sergisi, Taşköprü'nün ardından Devrekani ilçesinde kapılarını açtı. Devrekani Emniyet ve Jandarma birimleri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta sergi, 7'den 70'e herkesin ilgisini topladı.

İlçe programlarının ardından projenin son sergisi, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açıldı. Açılış törenine Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Arkeoloji Müze Müdürü Erol Kale, İstiklal Yolu Gençlik Ofisi Müdürü Nezahat Demirkaya ve Önceki Dönem AK Parti Merkez İlçe Başkanı Şenol Kızılabdullah katıldı.

Kastamonu'nun arkeolojik ve kültürel mirasından seçilmiş örneklerin yer aldığı ve bilgi içerikli karekod sistemiyle desteklenen fotoğraf sergisi, 24 Mayıs 2026 tarihine kadar alışveriş merkezinde kültür mirası ilgilileri ve sanatseverleri bekliyor olacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
