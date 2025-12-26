Haberler

Şanlıurfalı kas erimesi hastası, boccia sayesinde hayata tutundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 30 yaşındaki Ali Tarımak, boccia sporu sayesinde yaşamına yeni bir yön verdi. Engelli sporcularla tanışarak psikolojik sorunlarını aşan Tarımak, takım kaptanı olarak başarılarına devam etmek istiyor.

Şanlıurfa'da kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 30 yaşındaki Ali Tarımak, boccia sayesinde hayata yeniden tutunmayı başardı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ali Tarımak'a, lise son sınıf öğrencisi iken yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gittiği hastanede kas erimesi teşhisi konuldu.

Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Tarımak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ile tanıştı ve kendisine uygun bir spor branşı arayışına girdi.

Engelinden dolayı sadece boccia yapabileceğini öğrenen Tarımak, 2 yıl önce engelli beden eğitimi öğretmeni Yavuz Öndem aracılığıyla tanıştığı bu sporla yaşama tutundu.

"Hastalığımı hemen hemen unuttum"

Ali Tarımak, AA muhabirine, kas erimesi hastalığına yakalandıktan sonra bir süre psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde boccia ile tanıştığını aktaran Tarımak, şöyle konuştu:

"Yavuz Öndem'in önderliğinde yaklaşık 6 ay çalışarak 2025 yılında Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada takım olarak birinci olduk. Daha önceleri hep, eve kilitliydim. Bu sporla tanıştıktan sonra farklı insanları tanıdım. Farklı sporcu arkadaşlarımız oldu. Şu anda takımda toplam 9 sporcumuz mevcut. Ben de takım kaptanı olarak arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Sporla tanışmadan önceki süreçte hep evdeydim. Bu spor sayesinde hem arkadaş çevrem oldu hem de dostlarım. Boccia ile deyim yerindeyse hastalığımı hemen hemen unuttum diyebilirim."

Gelecek yıl yapılacak Türkiye Boccia Şampiyonası'nda takım olarak birinci olmak için hazırlandıklarını ifade eden Tarımak, ilerleyen süreçte Şanlıurfa'yı Avrupa'da temsil etmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Kültür Sanat
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular