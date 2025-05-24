Kars'ta Azerbaycan Kültür Gecesi: Defile ve Konserle Anayasa Yılı Kutlandı

Kars'ta Azerbaycan Kültür Gecesi: Defile ve Konserle Anayasa Yılı Kutlandı
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Azerbaycan'ın 2025 yılı 'Anayasa ve Egemenlik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Kars'ta düzenlenen etkinlikte geleneksel kıyafetlerin sergilendiği defile ve müzik konseri gerçekleştirildi.

AZERBAYCAN'da 2025 yılının 'Anayasa ve Egemenlik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Kars'ta defile ve konser düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programda, Azerbaycan'ın geleneksel milli kıyafetlerini tanıtan bir defile düzenlendi. Azerbaycan'ın tarihi dokusunu yansıtan kıyafetlerin sergilendiği gösteri, izleyicilere kültürel bir zaman yolculuğu yaşattı.

Ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov ve Revane Gurbanova sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Samedov'un etkileyici balaban performansı, Azerbaycan'ın kültürel mirasına duyulan sevgiyi güçlendirirken, Gurbanova'nın büyüleyici vokali geceyi renklendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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