Karaman Belediyesi Uluslararası Türk Dünyası Şöleni İkinci Gününde Etkinlikler Yapıldı

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni'nin ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Şölen ateşi yakıldıktan sonra konuşmalar yapıldı ve sahne gösterileri düzenlendi. Sanatçı Ahmet Şafak da konser verdi.

Karaman Belediyesince düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleninin ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Türk Dünyası Kültür Parkındaki etkinlikte, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İlçe Belediye Başkanları ve protokol üyeleri tarafından şölen ateşi yakıldı.

Vali Akkoyun, Türk milletinin güçlü bir medeniyete sahip olduğunu kaydetti.

Güçlü bir medeniyetin mensupları olduklarını aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Gönül coğrafyamızın hudutları, ufuk çizgisi kadar engin, kardeşlik bağlarımız çeliktendir. Bizler, Ergenekon'dan Manas Destanı'na Oğuz Kağan Destanından Türeyiş Destanı'na yerin demir göğün bakır olduğu en zorlu anlarda gücümüzün; bir olmaktan, beraber olmaktan, iri olmaktan ve kardeş olmaktan geldiğini tarih boyunca hep göstermişiz. Sınırlarımız farklı olsa da tek bir milletin fertleri olarak ses bayrağımız Türkçenin çatısı altında birlik ve beraberliğimizi artıracağımıza ve gücümüze güç katacağımıza yürekten inanıyorum."

Konuşmalarının ardından sahne gösterileri yapıldı, sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.