TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 8. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı. Fuarın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, kitap okuma kültürünün önemine vurgu yaparken, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesini beklediklerini belirtti.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 8. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Samsun'un fuarlar şehri olduğunu belirterek, kitap fuarı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğuna işaret eden Cinbir, "Dijitalleşen dünyada her türlü bilgiye ulaşabilmek mümkün ama hepimiz de biliyoruz ki önemli olan hangi bilgiyi kullanacağımız, hangi bilgi doğru ve gerekli. Bunu ayırt edebilmek, bunu fark edebilmek, bunu anlayabilmek için de kitap okuma kültürüne sahip olmamız lazım." dedi.

Kitap okuyan çocukların okuduğunu anlama kabiliyetinin daha fazla olduğunu ifade eden Cinbir, "Eğer çocuk kitap okuma alışkanlığına sahipse bir cümleyi 15 saniye gibi sürede anlayabiliyor. Kitap okumayan çocuklar ise 45 saniyede ancak anlayabiliyor. Toplumda zaten anlama sıkıntısı var. Birbirimizi anlayamama, birbirimizi duyamama, birbirimizi hissedememe gibi sıkıntı var. Anlaşamıyoruz, aynı dili kullanamıyoruz zaman zaman." ifadesini kullandı.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise TÜYAP Fuarlar Grubu olarak İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Eskişehir ve Samsun'da kitap fuarları düzenlediklerini anlattı.

Samsun'daki kitap fuarına geçen sene 200 binin üzerinde ziyaretçi geldiğine dikkati çeken Ersözlü, "Bu yıl da 225 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Şehrin nüfusuyla oranladığımızda bu sayı, diğer şehirlerde düzenlediğimiz fuarlar içinde en fazla ziyaretçi oranı. Fuarın son gününe kadar da 300'e yakın imza gününde değerli yazarlarımız okuyucularıyla buluşacak." bilgisini verdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan da Samsun'un Karadeniz'de en büyük ticaret ve sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinin konumu ve lojistik önemini düşündüğümüzde aslında kitap fuarının bir fuarın ötesinde anlamı bulunuyor. Karadeniz'in Anadolu'yu açılma kapısı Samsun. Bu yönüyle aslında Samsun'daki kitap fuarı, yerel bir kitap fuarı olmasının ötesinde komşu ülkelerin bir araya geldiği, entelektüel zirve görünümüne de sahip. Bu yönüyle kitap fuarımızı önümüzdeki senelerde uluslararası yönüyle de öne çıkarabileceğimizi düşünüyorum."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara yoğun ilgi gösterdi.

Açılış törenine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı.

Girişin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı, her gün 10.00-19.30 saatlerinde ziyarete açık kalacak. Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen fuar, 8 Ekim'de sona erecek.