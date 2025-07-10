Kapadokya 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

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Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kapadokya 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların sergisi, tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde ziyarete açıldı. 759 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışma, Nevşehir'in il oluşunun 70. yılı etkinlikleri kapsamında düzenleniyor.

Nevşehir Belediyesince düzenlenen "Kapadokya 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda derece elde eden fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in il oluşunun 70. yıl dönümünde "70. yılda 70 etkinlik" temasıyla çeşitli programlar düzenleniyor.

Bu kapsamda, belediye tarafından düzenlenen "Kapadokya 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde ziyarete açıldı.

759 fotoğraf sanatçısının 2 bin 761 fotoğrafla başvurduğu yarışmada, ödüle layık görülen fotoğrafların yer aldığı sergi, ay boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
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