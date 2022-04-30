Kale'de ev baklavası için bayram mesaisi devam ediyor - Haberler

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Kale'de ev baklavası için bayram mesaisi devam ediyor

AA - Mustafa Emeksiz - Kültür Sanat
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Kale'de ev baklavası için bayram mesaisi devam ediyor

Denizli'de bakır tepsilerde pişirilen Kale baklavası için bayram öncesi siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar, hummalı bir çalışma yürütüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Denizli'de bakır tepsilerde pişirilen Kale baklavası için bayram öncesi siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar, hummalı bir çalışma yürütüyor.

İlçede düğün ve bayram geleneği olan baklava, son yıllarda çevre illerden de yoğun sipariş alıyor.

Kadın ustaların zar inceliğindeki açtığı hamurları 35 kat sermesi ve arasına yörenin cevizini serpmesiyle hazırlanan baklava, bakır tepsilerde odun fırınında pişiriliyor.

Tepsisi 13 kilogram tutan baklavalar, kuru olarak kargoyla ilçe dışına gönderiliyor.

Baklava ustası Hacer Akçoban, baklavanın özellikle Ramazan Bayramı'nda yoğun tüketildiğini, siparişlere yetişmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

El açması olması nedeniyle talep gören baklava için özellikle Aydın ve Muğla'dan sipariş aldıklarını dile getiren Akçoban, baklavanın önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini kaydetti.

AA / Mustafa Emeksiz - Kültür Sanat

Hisarcık, Denizli, Bayram, Düğün, Kültür Sanat, Haberler

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