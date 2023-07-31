Kadir Tapucu Yeni Şarkısı 'Süzüle Süzüle' ile Sevenlerinin Karşısında

Dönüşüm Muhteşem Olacak adlı unutulmaz şarkısıyla hafızalara kazınan Tapucu, yeni eseri Süzüle Süzüle ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Albümünün öncü şarkısı olarak yayınlanan Süzüle Süzüle, sanatçının müzikal yeteneğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kadir Tapucu'nun büyülü sesini ve sıra dışı bestecilik yeteneğini Süzüle Süzüle ile yeniden keşfedecek.

"Dönüşüm Muhteşem Olacak" adlı unutulmaz şarkısıyla hafızalara kazınan Tapucu, yeni eseri "Süzüle Süzüle" ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. 35. sanat yılını yeni bir albümle taçlandıran usta sanatçı, eserlerini starların kapıştığı bir besteci olarak ünlenmiş durumda.

Albümünün öncü şarkısı olarak yayınlanan "Süzüle Süzüle", sanatçının müzikal yeteneğini bir kez daha ortaya koyuyor. Sözleri Tuğba Baylan'a, bestesi ise Kadir Tapucu'ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Erol Köse üstlenirken, düzenlemesi Hatem Tutkus tarafından yapıldı. Şarkının klibi ise usta yönetmen Alp Can Yolyapan tarafından çekildi. Müzikseverler, Kadir Tapucu'nun büyülü sesini ve sıra dışı bestecilik yeteneğini "Süzüle Süzüle" ile yeniden keşfedecek.

Yaz konserlerinin ardından albümünün tamamı dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kadir Tapucu, toplamda 1000'e yakın eseriyle Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından rekor telif sahibi olarak da öne çıkıyor.

Kariyerinin zirvesinde olan usta sanatçı, hayranlarını sabırsızlıkla bekletiyor ve müzik dolu günlerin habercisi olan "Süzüle Süzüle" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.