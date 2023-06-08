Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kadınhanı'nda 'Okuma Bayramı' etkinliği

Kadınhanı'nda "Okuma Bayramı" etkinliği

Kültür Sanat Haberleri

Kadınhanı Güner Faruk İçil İlkokulunda Okuma Bayramı kutlandı.

Kadınhanı Güner Faruk İçil İlkokulunda Okuma Bayramı kutlandı.

Etkinliğe Kadınhanı Kaymakamı Selami Işık ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz, öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğrencilerin tiyatro, monolog, skeç ve şarkılar eşliğinde kutlamalarını izleyen veliler de alkışlarıyla öğrencilere destek oldu.

Programın sonunda öğrenciler, beraberinde velileriyle öğretmenlerine çiçek verdi.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Kültür Sanat

Kadınhanı Hisarcık Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title