Kadebostany, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İstanbul'da sahne alacak

Dünyaca ünlü müzik grubu Kadebostany, İstanbul'da düzenlenecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Yenikapı Meydanı'nda sahne alacak.

Geçtiğimiz gün "Play This at My Funerals" adlı dördüncü albümünü yayınlayan İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Şampiyonlar Lig Finali'nde DJ ile sahne almak üzere 9 Haziran gecesi Yenikapı Meydanı'nda olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.