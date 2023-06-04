Kadebostany, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İstanbul'da sahne alacak
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Dünyaca ünlü müzik grubu Kadebostany, İstanbul'da düzenlenecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Yenikapı Meydanı'nda sahne alacak. Grup, DJ ile birlikte sahne alacak ve 9 Haziran gecesi performans sergileyecek.
Dünyaca ünlü müzik grubu Kadebostany, İstanbul'da düzenlenecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Yenikapı Meydanı'nda sahne alacak.
Geçtiğimiz gün "Play This at My Funerals" adlı dördüncü albümünü yayınlayan İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Şampiyonlar Lig Finali'nde DJ ile sahne almak üzere 9 Haziran gecesi Yenikapı Meydanı'nda olacak.5 milyardan fazla küresel dinlenme, 700'den fazla şov, birçok başı single ve büyük beğeni toplayan Guillaume de Kadebostany'nin kendi cenazesinde çalınmasını isteyeceği bir dizi parçayı temsil eden ve 12 şarkıdan oluşan bir albüm yayınladı.Albüm birkaç yıl içinde Lozan, İstanbul, Kiev, Atina ve Paris'te kaydedildi. Yunanistan merkezli art-pop Vassilina, Fransız şarkıcı Angie Robba, Türk şarkıcı/trompetçi Barış Demirel, İtalyan yeni sansasyon Serepocaiontas veya Rumen şarkıcı Valeria Stoica gibi yetenekli vokalistler albümün konukları arasında.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Hebepci - Kültür Sanat