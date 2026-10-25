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İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'nin üyeleri klasik araçları Bergama'da sergiledi

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İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'nin gezisiyle 1950'li yıllara uzanan klasik araçlar Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıktı. 15 klasik otomobil tutkunu araçlarını park ederken vatandaşlar araçları inceledi ve sahipleri 50-70 yaş arası otomobiller hakkında bilgi verdi.

Geçmişleri 1950'li yıllara uzanan klasik araçlar, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'nin gezisi kapsamında Bergama'da görücüye çıktı.

Derneğin programı çerçevesinde ilçede buluşan 15 klasik otomobil tutkunu, araçlarını Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda park etti.

Vatandaşların araçları incelemesine imkan sağlayan araç sahipleri, yaşları 50 ila 70 arasında değişen araçlar hakkında bilgi verdi.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) Başkanı Engin Turşak, AA muhabirine, dernek üyeleriyle ayda bir kez farklı rotalarda etkinlik düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bergama'nın tarihi dokusu ve İzmir'e olan mesafesinin bu gezi için uygun bir rota oluşturduğunu anlatan Turşak, klasik otomobillerle sahipleri arasında sıradan bir araç ilişkisinden farklı bir bağ oluştuğunu, bu araçları korumanın, onlara binmenin, onlarla ilgilenmenin farklı duygular hissettirdiğini ifade etti.

Turşak, araçların maliyetinin modeline ve durumuna göre farklılık gösterdiğini belirterek, "Bu, bir bütçe meselesi. Bu işin sonu yok. Araç o masrafa değiyorsa ve alan kişinin bütçesi de uygunsa çok ciddi masraflar yapılabiliyor." diye konuştu.

İZKOD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Arıkan ise klasik bir otomobilin iyi duruma getirildikten sonra bakımının her zaman yüksek maliyet gerektirmediğini kaydetti.

Klasik otomobillerin değerinin modeline, nadirliğine, orijinalliğine ve kondisyonuna göre değiştiğini belirten Arıkan, "Nadirliği arttıkça, yılı ilerledikçe ve durumu iyiyse fiyatı da artabiliyor." dedi.

Kaynak: AA
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