İzmir Kemalpaşa'da 30. Geleneksel Hamzababa Anma Etkinlikleri Tamamlandı

Kemalpaşa Hamzababa'da bu yıl 30'ncusu düzenlenen Hamzababa Anma Etkinlikleri, 26-27 Ağustos arasında Hamzababa Amfitiyatro Sahnesi'nde vatandaşların yoğun katılımı ile yapıldı. Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Alevi Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, görgü cemi ve sanatçıların sahne performanslarıyla renklendi. Etkinlik, Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ücretsiz çay, su ve kumanya desteğiyle tamamlandı.

İzmir Kemalpaşa'da düzenlenen 30. Geleneksel Hamzababa Anma Etkinlikleri tamamlandı

Kemalpaşa Hamzababa'da bu yıl 30'ncusu düzenlenen Hamzababa Anma Etkinlikleri, 26-27 Ağustos arasında Hamzababa Amfitiyatro Sahnesi'nde vatandaşların yoğun katılımı ile yapıldı. Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Alevi Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, ilk gün düzenlenen görgü cemi ile başladı. Sunuculuğunu Şehriban Tekçe'nin üstlendiği organizasyonda ikinci gün etkinlikleri saat 12.00'da başladı. Semah ekibi gösterileri ardından, çok sayıda sanatçı sahne alarak, şarkılarıyla dinleyenleri mest etti. Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ücretsiz çay, su ve kumanya desteğinde bulunduğu etkinlik çok sayıda vatandaşın katılımı ile tamamlandı.

KARAKAYALI: BU GELENEĞİ SÜRDÜRELİM

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı konuşmasında, "Bu yıl 30'ncusunu düzenlediğimiz Hamzababa Anma Etkinliği'ne katılan tüm canlarımızı selamlıyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu geleneği hep beraber yaşatmalıyız diye düşünüyorum. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.